تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.26% بمستهل تعاملات الإثنين

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:22 ص
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير

إستهل سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع  متأثراً بتراجع القياديات ،و سجل المؤشر العام للسوق "تاسي" تراجعاً بنسبة 0.26%  إلى مستوى 7326.83 نقطة فاقداً 19.05 نقطة ، وجرى التعامل على عدد 43.819 مليون سهم وبقيمة 818.66 مليون ريال موزعة على 45.825 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات  بسوق الأسهم السعودية سهم الباحة بنحو 6.15%، تلاه سهم نادك بنسبة 4.39%، كما ارتفع أداء سهم نسيج بنسبة 3.56% ، بينما  تصدر التراجعات سهم الكابلات السعودية بنسبة 3.64%، تلاه سهم أليانز إس إف بنسبة 2.27%، وساب للتكافل بنحو 1.68% ، وكان سهم دار الأركان الأنشط من ناحية التداولات بنحو 6.117 مليون سهم وبقيمة 43.54 مليون ريال.

وتراجع قطاع المواد الأساسية  بسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.54% وهبط الطاقة بنسبة 0.11%، وبلغت خسائر البنوك بنحو 0.02%.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الأحد على تراجع نسبته0.13%، إلى مستوى 7346.88 نقطة ليفقد نحو 9.78 نقطة، متأثراً بهبوط قطاعات البنوك والطاقة.

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