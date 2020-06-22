تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.26% بمستهل تعاملات الإثنين





إستهل سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع متأثراً بتراجع القياديات ،و سجل المؤشر العام للسوق "تاسي" تراجعاً بنسبة 0.26% إلى مستوى 7326.83 نقطة فاقداً 19.05 نقطة ، وجرى التعامل على عدد 43.819 مليون سهم وبقيمة 818.66 مليون ريال موزعة على 45.825 ألف صفقة.





وتصدر الارتفاعات بسوق الأسهم السعودية سهم الباحة بنحو 6.15%، تلاه سهم نادك بنسبة 4.39%، كما ارتفع أداء سهم نسيج بنسبة 3.56% ، بينما تصدر التراجعات سهم الكابلات السعودية بنسبة 3.64%، تلاه سهم أليانز إس إف بنسبة 2.27%، وساب للتكافل بنحو 1.68% ، وكان سهم دار الأركان الأنشط من ناحية التداولات بنحو 6.117 مليون سهم وبقيمة 43.54 مليون ريال.





وتراجع قطاع المواد الأساسية بسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.54% وهبط الطاقة بنسبة 0.11%، وبلغت خسائر البنوك بنحو 0.02%.





وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الأحد على تراجع نسبته0.13%، إلى مستوى 7346.88 نقطة ليفقد نحو 9.78 نقطة، متأثراً بهبوط قطاعات البنوك والطاقة.