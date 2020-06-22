الطالع الفلكى الإثنين 22/6/2020..زُهُور يُونْيُو!





*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى السّرطان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يُونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الدّبْرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





اليوم 15 بَؤونَة قبطى ، 22 حُزَيْرَان رُومى ، 29 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - بَصْبَصة فى صُنع الله ياسِتّ هانم ، الواحد بيشوف فالشارع عمارة كويسة بيؤول عفارم عالمهندس اللى عملها.(عادل خيرى من مسرحيّة 30 يوم فِالسجن-1962)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*شهر ذو القعدة

اليوم بمشيئة الله تَعَالى هو أول أيام الشهر العربى القمرى ذو القعدة ، كما يُفيد إسمه فهو يعنى القعود بمعنى القعود عن الحرب لأنّه من الأشهر الحُرُمْ (مُحرّم ، رجب، ذو القعدة، ذو الحجّة) إسمه القديم فى الجاهليّة هَوَاع ،فى حضارة سبأ سَلأمْ ، بينما فى حضارة ثمود هو حِيفَلْ.





*القمر فى الرّبع الأوّل

إقتران القمر والشمس معاً فى درجةٍ واحدة بِبُرجٍ واحد مرّة واحدة كل شهر يعنى ولادة القمر الجديد ، القمر الجديد يعنى ولادة جديدة أو بداية فريش جديدة ينبغى أن نتفاءل فيها بِطَىّ صفحة القمر الماضى والتخطيط بتفاؤل للقمر الجديد ، زراعتك لبذور مشروعٍ جديد عندما يكون القمر وليداً يعنى طفل لايزال مُغْمَضْ العيْنَيْن، البذورلا تحتاج لضوء عند وضعها تحت الأرض لتنمو لكنها تحتاج فى هذا الوقت للماء وتعاون عناصر التربة معها وابتعادها عن ضوء الشمس وهذا مفيد لأن تبدأ فى النموّ دون الإنغماس فى تفكير مُتشابك مُعقّد، ودون لفت أنظار المُنافسين.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد الفنانة اللبنانية نبيلة كرم وقرينتها الفلكية الأمريكية ميريل ستريب ، إحتفالاً بهما فهذه هى





الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابية لإسم نبيلة كرم ، مع التنبيه أنها لاتعبرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة عمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(الحالة طيبة/رضا)،(مُوسيقى ورقص)،(لايُصدّق)،(رجل مثالى)،(أتركونى بمفردى /لحالى)،(مطرقة قويّة)،(زهرة الحياة)،(يكره التقليعات)،(واحة النجوم)، (عقل متّزن)،(هدوء ماقبل العاصفة).





الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابية لإسم مارى لويز ستريب والشهرة ميريل ستريب ، مع التنبيه أنها لاتعبرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضية لا أكثر.

(رحلة طويلة)،(عاصفة ترابية)،(طاقة جنسية)،(غواصة)،(تحت الماء)،(شخص ماكر)،(واحد فى المليار)،(عيد أمّ سعيد)،(جبل فيزوف/بركان فى إيطاليا).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تحت حرارة الحماسة لاتورّط نفسك فى وعود لأداء أعمال ثقيلة عليك أو تستلزم منك وقتاً وجهداً أكثر من المعقول ، لِسَانَكْ حُصَانَكْ.





برج الثور: تمسّك بأعمالك الروتينيّة بعيداً عن الإقتراحات، وفّر إبداعاتك لمن يُقدّرها ويحترمها.

برج الجوزاء: المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج السّرطان: نيولوك أومظهر جديد تتمكن من خلاله بمشيئة الله تَعَالى من كسب مقابلة وظيفيّة أو تقوية مركزك لدى خطيبتك ، أو يوم عسل مع زوجتك.





برج الأسد: عليك التفكير بفرز قاعدة بيانات المعارف والأصدقاء لفلترة الجيّد من السّيئ ،الإبتعاد عن رفقة السّوء مكسب عظيم فى حدّ ذاته فلا تستخف بتأثير الرّفقة.





برج العذراء : لا تتمسّك بوجهة نظرك بسبب عجرفة أو العناد وتهمل وجهة نظر الآخرين المنطقيّة ، خاصةً إن تعلّق الأمر بالمال.





برج الميزان : خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق أو صفقة قبل قبولها، التأجيل أفضل من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إلا من وجهة نظر المستفيد فقط.





برج العقرب: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لا يُترك كله.





برج القوس: لا تلتفت لتعليقات وانتقادات الآخرين وركّزعلى عملك مهما كان تقدّمك مُتواضعاً ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الجدى: الكتمان صفة ليست مذمومة خاصةً إن كانت لتفادى الأذى أو إبعاد الضرر ، هذا يعنى التكتم على مشاريعك الخاصة.





برج الدّلو: إن أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع ، مقولة عليك تطبيقها حتى لا تُفاجأ بنفور شديد أو ردّ خشن من الآخرين.





برج الحوت: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صحيح.



