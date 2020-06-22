ضبط عاطل لنشره صورة له بأسلحة ومواد مخدرة عبر "فيس بوك"

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:19 ص
المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
نجحت مديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بنشر صور له عبر تطبيقات التواصل الاجتماعى، وبحوزته سلاح نارى بقصد استعراض القوة، وبحوزته طبنجة صوت وكمية من البودر المخدر.

بدأت الواقعة، حين وردت معلومات لقسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام أحد الأشخاص بنشر صورة له عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى على الهواتف المحمولة، حال قيامه باستعراض القوة بين أهالى المنطقة سكنه باستخدام سلاح ناري "طبنجة".

أكدت التحريات صحة الواقعة وأمكن تحديد مرتكبها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه عاطل– مقيم بدائرة القسم، وبحوزته (طبنجة صوت - خزينة بها 3 طلقات صوت - كمية من البودر المخدر وزنت 40 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وحيازته للطبنجة بقصد الدفاع وفرض السيطرة على أهالى المنطقة سكنه.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزي الأسلحة غير المرخصة.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية: 


ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته ( 1،667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 

وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة" )، بقصد رفع أسعارها.


واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" ) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية مسجل خطر فيس بوك القوات المسلحة الجيش المصري اسلحة

أخبار تهمك

عضو مجلس الأهلي يسخر من الزمالك بتصريح مثير

منذ ساعة

أول رد فعل من رمضان صبحي على تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ يوم

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مدافع يوفنتوس يريد اللعب لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 10 ساعات

محمود الخطيب يحسم صفقة سوبر للأهلي في الساحل الشمالي

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 22 ساعة

عبد الحفيظ يصدم نجم الأهلي بقرار ناري

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 18 ساعة

بعد تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.. وزير التربية والتعليم يكشف إجراء حاسم

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يوجه رسالة نارية لمنتقدي ريال مدريد بسبب التحكيم

منذ أقل من ساعتين

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط 1203 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة.. ضبط 2 طن لحوم فاسدة فى العمرانية

ضبط 844 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة.. ضبط 1025 قضية تموينية

ضبط 1366 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 1247 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:03 ص

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

01:22 ص

عضو مجلس الأهلي يسخر من الزمالك بتصريح مثير

10:55 ص

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

10:25 م

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!