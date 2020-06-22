قتلى وجرحى في إطلاق نار وعملية دهس بأمريكا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:15 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، بسقوط عدد من القتلى والجرحى في إطلاق نار وعملية دهس في ولاية نورث كارولينا الأمريكية.

 

وفي سياق متصل، أُصيب خمسة أشخاص بجروح خطيرة نتيجة لإطلاق النار في مدينة أوستن، عاصمة ولاية تكساس الأمريكية، حسبما أعلنت الخدمات الطبية الطارئة في مقاطعة أوستن-ترافيس.

 

وقالت الخدمات الطبية: "نقل أطباء خدمة الإسعاف في أوستن 5 مرضى من هذا الحادث إلى منشأة محلية لعلاج الصدمات. كان جميع المرضى من البالغين، ولديهم إصابات خطيرة قد تهدد الحياة. لا توجد معلومات أخرى متاحة، الخدمات الطبية الطارئة في مقاطعة أوستن موجودة في مكان الحادث"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

 

وبحسب الخدمات الطبية الطارئة في مقاطعة أوستن، فقد حدث إطلاق النار في 500 قطعة من شارع East 7th Street.

 

وذكرت الشرطة المحلية، أن المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار تم تطويقها بسبب التحقيق. لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.

 

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