مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.17% مع بداية تعاملات اليوم

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:12 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.17% رابحاً 2.14 نقطة ليصل إلى مستوى 1276.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.6 مليون سهم بقيمة 397.2 ألف درهم.

 وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.98% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.08% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.27%، عقارات السيف بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.40% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.03%.

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