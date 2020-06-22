"الوسط دا ماليش مكان فيه"..إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:12 ص
إنجي خطاب
إنجي خطاب
هبة أحمد


أكدت الفنانة إنجي خطاب اعتزالها للتمثيل، بسبب عدم حصولها على حقها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك".


كتبت إنجي خطاب منشورًا قالت فيه:"بعد تفكير طويل أوي قررت اعتزال مهنة التمثيل قالو عليا موهوبة بس للأسف الموهبة وحدها لا تكفي، مع إني ضاع عمري فيه سنين دراسة بكالوريوس تمثيل وإخراج وبعدها دبلومة في الاخراج وكارنية النقابة غير سنين اجتهاد وسعي وتعب ومرمطة وظلم ومخدتش حقي اللي استحقه للاسف الوسط دا مليش مكان فيه، الاعتزال أكرم".


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي خطاب الدرامية مشاركتها في مسلسل "كلبش 2"، وهو بطولة أمير كرارة، روجينا، محمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، وعمر الشناوى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرون، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى.

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