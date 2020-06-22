بوتين يدرس الترشح لولاية جديدة في حال تمرير التغييرات الدستورية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:54 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
نقلت وكالات الأنباء الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله في مقابلة يوم الأحد إنه يفكر في الترشح لولاية جديدة كرئيس لروسيا إذا وافق الناخبون على تغييرات دستورية تمكنه من ذلك، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

ستجري روسيا تصويتًا على الصعيد الوطني في الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو على التغييرات المقترحة للدستور، بما في ذلك تعديل يسمح لبوتين بالسعي إلى فترتين إضافيتين لمدة ست سنوات كرئيس عندما تنتهي ولايته الحالية في عام 2024.

يقول المعارضون إن الإصلاحات تهدف إلى السماح لبوتين بالحفاظ على السلطة حتى عام 2036، وهو بمثابة انقلاب دستوري. ويقول الكرملين إن هناك حاجة لتعزيز دور البرلمان وتحسين السياسة الاجتماعية والإدارة العامة.

ونقل عن بوتين قوله في مقابلة مع تلفزيون الدولة "أنا لا أستبعد إمكانية الترشح لمنصب، إذا جاء هذا (الخيار) في الدستور. سنرى".و اضاف "لم أقرر أي شيء لنفسي بعد."

إن التغييرات التي سيصوت عليها الروس، والتي وافق عليها البرلمان والمحكمة الدستورية بالفعل، ستعيد تعيين فترة رئاسة بوتين إلى الصفر. فهو لن يكون قادرًا على السعي لولاية جديدة في ظل الحدود الدستورية الحالية. ومن المتوقع أن تتم الموافقة على التغييرات على نطاق واسع في التصويت.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوتين يدرس الترشح لولاية جديدة التغييرات الدستورية

أخبار تهمك

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 22 ساعة

زيدان يوجه رسالة نارية لمنتقدي ريال مدريد بسبب التحكيم

منذ أقل من ساعتين

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 10 ساعات

محمود الخطيب يحسم صفقة سوبر للأهلي في الساحل الشمالي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 13 ساعة

مدافع يوفنتوس يريد اللعب لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 11 ساعة

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ يوم

عبد الحفيظ يصدم نجم الأهلي بقرار ناري

منذ ساعتين

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 18 ساعة

بعد تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.. وزير التربية والتعليم يكشف إجراء حاسم

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد فعل من رمضان صبحي على تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر

منذ ساعة و 27 دقيقة

عضو مجلس الأهلي يسخر من الزمالك بتصريح مثير

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

رسالة هامة من "بوتين" للشعب الروسي بشأن اختيار رئيس الوزراء

بوتين يقترح التصويت على التعديل الدستوري الذي قد يمدد حكمه

في تصويت أولي.. مجلس النواب الروسي يؤيد قانون للتعديلات الدستورية

البرلمان الروسي يدعم التغيرات الدستورية لبوتين

"بوتين": عملية تعديل دستور روسيا ستستغرق ثلاثة أشهر تقريبا

البرلمان الروسي يدعم تغييرات تسمح لـ"بوتين" بالترشح للرئاسة مرة أخرى

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:03 ص

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

01:22 ص

عضو مجلس الأهلي يسخر من الزمالك بتصريح مثير

10:55 ص

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

10:25 م

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!