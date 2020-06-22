بوتين يدرس الترشح لولاية جديدة في حال تمرير التغييرات الدستورية

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نقلت وكالات الأنباء الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله في مقابلة يوم الأحد إنه يفكر في الترشح لولاية جديدة كرئيس لروسيا إذا وافق الناخبون على تغييرات دستورية تمكنه من ذلك، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



ستجري روسيا تصويتًا على الصعيد الوطني في الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو على التغييرات المقترحة للدستور، بما في ذلك تعديل يسمح لبوتين بالسعي إلى فترتين إضافيتين لمدة ست سنوات كرئيس عندما تنتهي ولايته الحالية في عام 2024.



يقول المعارضون إن الإصلاحات تهدف إلى السماح لبوتين بالحفاظ على السلطة حتى عام 2036، وهو بمثابة انقلاب دستوري. ويقول الكرملين إن هناك حاجة لتعزيز دور البرلمان وتحسين السياسة الاجتماعية والإدارة العامة.



ونقل عن بوتين قوله في مقابلة مع تلفزيون الدولة "أنا لا أستبعد إمكانية الترشح لمنصب، إذا جاء هذا (الخيار) في الدستور. سنرى".و اضاف "لم أقرر أي شيء لنفسي بعد."



إن التغييرات التي سيصوت عليها الروس، والتي وافق عليها البرلمان والمحكمة الدستورية بالفعل، ستعيد تعيين فترة رئاسة بوتين إلى الصفر. فهو لن يكون قادرًا على السعي لولاية جديدة في ظل الحدود الدستورية الحالية. ومن المتوقع أن تتم الموافقة على التغييرات على نطاق واسع في التصويت.







