محمود الخطيب يحسم صفقة سوبر للأهلي في الساحل الشمالي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:13 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
علي خلاف

تخطط إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

صفقة الأهلي السوبر في الميركاتو الصيفي

تحدث الإعلامي عمر ربيع ياسين عن اقتراب مسئولي النادي الأهلي من حسم صفقة مهاجم سوبر خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، استغل زيارة المهندس فرج عامر رئيس سموحة، له في الساحل الشمالي منذ أيام قليلة، وطلب منه التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة النهار الفضائية أن المهندس فرج عامر اشترط الحصول علي 30 مليون جنيه من أجل الاستغناء عن مهاجمه حسام حسن للنادي الأهلي في الموسم المقبل.

وأوضح عمر ربيع ياسين أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عرض مبلغ 15 مليون جنيه من أجل ضم حسام حسن مهاجم سموحة السكندري.

وأتم نجل ربيع ياسين نجم الأهلي:"المهندس فرج عامر أبدي موافقة مبدئية مشترطًا الحصول علي خدمات ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار إلي سموحة نهائيًا، وضم 2 لاعبين آخرين من الذين سيستغني عنهم الأهلي نهاية الموسم".



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