أحمد مجدي يوجه رسالة لوالده بمناسبة عيد الأب

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:03 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
وجه الفنان أحمد مجدي رسالة لوالده بمناسبة عيد الأب، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد مجدي صورة جمعته بوالده، وعلق على الصورة قائلاً :"أنا وأبي وطاحونة الهواء، عيد أب سعيد يا أقرب الناس إلى قلبي،يا أعز الأصدقاء، أبي الحبيب السند والظهر والمرجعية".

وفي سياق آخر، خاض الفنان أحمد مجدي السباق الرمضاني الماضي من مسلسل "فرصة تانية"، وهو بطولة ياسمين صبرى دياب، آيتن عامر، هبة مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة، وغيرهم من الفنانين.

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