تعرف على رسالة حازم إيهام لوالده في عيد الأب

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حرص الفنان حازم إيهاب، على تهنئة والده بعيد الأب، من خلال نشر مجموعة صور جديدة له مع والده، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرم".





وعلق حازم، على الصور قائلًا:"كل عيد اب وانت معايا يا بابا والله".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور إيهاب، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يبارك في عمر الوالد" وأضاف آخر"أمين يارب وانت معاه العمر كله".





يذكر أن آخر أعمال حازم إيهاب، مسلسل "ونسني" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة بسنت شوقي وأحمد سلطان وسارة دروازي.