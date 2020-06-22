عبد الحفيظ يصدم نجم الأهلي بقرار ناري

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول بالنادي قد أدى دوره وعلاقته انتهت بالفريق.





وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الاثنين إن علاقة حسام عاشور بفريق الكرة بالأهلي انتهت بقرار مجلس الإدارة الذي صدر مطلع الشهر الحالي حيث تم توجيه الشكر للاعب عن الفترة التي قضاها مع زملائه ضمن صفوف الأهلي. وتمنى له التوفيق في خطوته القادمة.





وأضاف أن هناك اهتمام بالغ بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وأنه حريص على متابعة كل التفاصيل وحتى إن كانت صغيرة مع الجهاز الطبي.





وأوضح أن النادي حريص على توفير كل الإمكانات التي تساعد علي سلامة عناصر المنظومة، أيضا الجانب الإداري والتعامل بين الأفراد سواء بالنسبة للموظفين أو العمال كل هذه الأمور تمت مراجعتها بما يضمن سلاسة العمل وفي نفس الوقت تأمين سلامة الجميع.





وتابع أن الجهاز الفني وضع الخطة الكاملة في هذا الشأن وناقش التنفيذ العملي لها على أرض الملعب بعناية شديدة. وسوف يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أثناء التدريبات. الأولي تبدأ في تمام الثامنة والنصف صباحاً. والمجموعة الثانية في العاشرة للحفاظ على التباعد المطلوب والالتزام بكل التعليمات الوقائية.