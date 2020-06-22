مريم الخشيت تشعل السوشيال ميديا بغنائها "اللي قادرة"

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شاركت الفنانة مريم الخشيت، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت مريم، خلال مقطع الفيديو تغني أغنية "اللي قادرة" للفنانة آمال ماهر تتر مسلسل "ليه لأ".







وعلقت الخشيت، على مقطع الفيديو قائلة:"عافية ذوق.. طول مانا صاحبة حقوق مش هبان مكسورة ولا هبان يوم ضعيفة أغنية "اللي قادرة" تتر مسلسل #لية_لأ مع صديقي صدقي صخر".





ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"حبيبتى، ربنا يسعد اوقاتك ويفرح قلبك دايمًا، انتى هايلة وماشيه بخطى ثابتة، وفى ليه لأ رائعة ابن الوز".





وأضاف آخر" صوتك يجنن"ـ وتابع آخر"تحفه براڤوو".



