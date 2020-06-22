"عاوزة تتستر وتتحب".. عبير صبري تدعم مها أسامة

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دعمت الفنانة عبير صبري مها أسامة التي قامت بنشر فيديو تعلن فيه عن رغبتها الشديدة في الزواج، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت عبير صبري مقطع فيديو من لقائها مع الإعلامية مروة صبري، وعلقت عليه قائلة :"تتجوز ناس كتير هاجمتها وقالت إنها عاوزة تكون ترند زي أصحاب التصرفات الغريبة من العري الفاضح أو التصرفات العجيبة أو غيره".



وتابعت عبير صبري قائلة :"لكن الحقيقة أنا تعاطفت معاها وشفت إنها اتعاملت مع المجتمع بطريقته الجديدة وقررت تكلم أو تشتكي علي أكبر نطاق و اللي عرفته إن مها أسامة بنت من عيلة محترمة وغنية وهي بتشتغل لكن منطوية وخجولة وصديقاتها المتزوجات مش بيعزموها بيخافوا لإنها مش مرتبطة ومسأله إنها في بداية التلاتين بتؤرقها فلجأت للفيديو وطلبت إنها تتجوز بالحلال مطلعتش في فيديو فاضح مثلاً ولا قالت عاوزة أصاحب هي عاوزة تتجوز وتتستر وتحب وتتحب أنا بدعمها يمكن الطريقة خضتنا لكن مفيش غلط عاوزة تتجوز تعيش حياتها صح وترضي ربنا ادعولها بلاش تهاجموها بلاش توصلوا كل الناس لليأس الكلمة الطيبة صدقة".



واختتمت عبير صبري كلامها قائلة:" وشكرًا للإعلامية الذكية اللي سبقت ناس كتير وناقشت البنت المحترمة صاحبة الفيديو مروة صبري لإنك استضفتيها".



والجدير بالذكر أن عبير صبري خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.