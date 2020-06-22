التأمين الصحي يكشف موقف طلاب الثانوية العامة المصابين بكورونا

قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمسئول عن التأمين الطبي لطلاب الثانوية العامة، إنهم لم يرصدوا أي حالات لعدم التزام الطلاب بالإجراءات الوقائية داخل لجان الثانوية العامة، مضيفا أنهم تأكدوا أنه لا يوجد أي لجنة من اللجان عدد الطلاب بها أكثر من 14 طالبا.





وأشار "ضاحي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الـ 29 طالبا الذين تم اكتشاف ظهور أعراض إصابة بفيروس كورونا عليهم، بعضهم أدى الامتحان في لجان منفردة، والذين تم نقلهم للمستشفيات سيحضروا تقرير معهم لتحديد هل يستكملوا الامتحانات، أم سيتم التأجيل للدور الثاني.





وأوضح رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمسئول عن التأمين الطبي لطلاب الثانوية العامة، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تم نقلهم إلى مستشفيات بسيارات الإسعاف بلغ 20 طالبا، مضيفا أن كل مستشفيات مصر التابعة لوزارة الصحة يمكنها استقبال أي حالة مرضية بين طلاب الثانوية العامة.





انطلاق ماراثون الثانوية العامة





بدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب أمس الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتنطلق الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.





وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).





ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.





المسافات الآمنة





وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.





وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.





وأوضح أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، متقدمًا بالشكر لوزارتي الصحة والداخلية، والمحافظين، لتعاونهم مع التربية والتعليم في عمليات التعقيم.



