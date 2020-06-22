أسعار العملات اليوم الاثنين 22-6-2020 في البنوك مقابل الجنيه المصري

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:38 ص
بوابة الفجر
 
استقرت أسعار العملات اليوم الاثين 22-6-2020، أمام الجنيه المصرى مع تعطل العمل بالبنوك، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى  16.01 جنيه للشراء، 16.11جنيه للبيع

وفي بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع، و في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.


سعر اليورو الأوروبى اليوم
 
 سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 17.88 جنيه للشراء، 18.08 جنيه للبيع .

 
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 
سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.08 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع .

 
سعر الريال السعودى اليوم
 
سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
 
سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 50.56 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد،  خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.


وأكد متحدث الصحة، في بيان رسمي، تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

أخبار تهمك

مورينيو: "رونالدو" هو الأفضل في التاريخ

منذ أقل من ساعتين

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يصدم نجم الزمالك المعار

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 19 ساعة

مدافع يوفنتوس يريد اللعب لبرشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يصدم نيمار بقرار جديد

منذ ساعة الا ربع

زيدان يوجه رسالة نارية لمنتقدي ريال مدريد بسبب التحكيم

منذ ثلث ساعة

بعد تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.. وزير التربية والتعليم يكشف إجراء حاسم

منذ حوالي 15 ساعة

عبد الحفيظ يصدم نجم الأهلي بقرار ناري

منذ 36 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:22 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

02:03 ص

مدافع يوفنتوس يريد اللعب لبرشلونة

09:57 ص

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

10:25 م

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!