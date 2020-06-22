أسعار العملات اليوم الاثنين 22-6-2020 في البنوك مقابل الجنيه المصري

استقرت أسعار العملات اليوم الاثين 22-6-2020، أمام الجنيه المصرى مع تعطل العمل بالبنوك، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.01 جنيه للشراء، 16.11جنيه للبيع

وفي بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع، و في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 17.88 جنيه للشراء، 18.08 جنيه للبيع .

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.08 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى اليوم

سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 50.56 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى الآن.





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.









وأكد متحدث الصحة، في بيان رسمي، تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.





وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأضاف أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.



