تعرف على عدد الطلاب المشتبه في إصابتهم بكورونا أول أيام امتحانات



وأشار "ضاحي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إلى أنهم رصدوا 3 طلاب مصابين بفيروس كورونا، وكان من المقرر أن يستمروا بالعزل المنزلي حتى 27 يونيو، ولكنهم توجهوا للجان، وتم التعامل معهم، وتأجيل الامتحان لهم.



وأضاف أنهم رصدوا أيضا 3 طلاب مخالطين لحالات إيجابية، وتم تأجيل الامتحان لهم، فضلا عن رصد 29 طالب حرارتهم مرتفعة، وعليهم بعض أعراض الإصابة وتم تقييمهم طبيا، وبعضهم تم وضعه في غرف العزل، وبعضهم تم نقلهم لمستشفيات العزل بسيارة إسعاف.



ونوه رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بأن الحالات التي تم اكتشاف إصابتها بكورونا لم يدخلوا اللجان، وتم عزلهم فورا.



انطلاق ماراثون الثانوية العامة



بدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب أمس الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتنطلق الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.



وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).



ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.



المسافات الآمنة



وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.



وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.



وأوضح أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، متقدمًا بالشكر لوزارتي الصحة والداخلية، والمحافظين، لتعاونهم مع التربية والتعليم في عمليات التعقيم.



قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمسئول عن التأمين الطبي لطلاب الثانوية العامة، إن فرقهم الطبية كانت منتشرة على لجان الثانوية العامة؛ للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ومتابعة مدى الالتزام بها.