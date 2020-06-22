"شكرًا لدعمك لي دائمًا".. دينا الشربيني توجه رسالة لوالدها

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:20 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
وجهت الفنانة دينا الشربيني رسالة مليئة بالحب لوالدها بمناسبة عيد الأب، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت دينا الشربينى صورة لوالدها، وعلقت على الصورة قائلاً :"عيد أب سعيد على كل شئ، العمود الفقري، حبي الأول، صديقي المفضل، شكرًا لدعمك لي دائمًا، لقد أعطيتني أعظم هدية يمكن لأي شخص أن يقدمها لشخص آخر ، كنت تؤمن بي، لا شيء يجعلني أشعر بأنني أقوى من معرفة أن لدي أبي أحصل على ظهري، أحبك يا أبي".

وفي سياق آخر، خاضت دينا الشربيني السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبة النسيان"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، دينا الشربيني، أحمد داود أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم، محمود قابيل.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، و تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي .

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