موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:46 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أحمد عصام
يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع فريق شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء المقبل 24 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاولدترافورد ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد الماضية :-
وكان قد تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدف لكل فريق في الجولة الماضية على ملعب الوايت هارت لين الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد :-
وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة تلك المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق شيفيلد يونايتد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد :-
وسوف تقام المباراة بين فريق شيفيلد يونايتد وفريق مانشستر يونايتد في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

أخبار تهمك

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ يوم

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يرفض عرض نيمار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 10 ساعة

مجلس الأمن القومي الأمريكي: يجب بناء العملية السياسية بليبيا على مبادرة القاهرة ومسار برلين

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.. وزير التربية والتعليم يكشف إجراء حاسم

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 7 ساعات

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 19 ساعة

فصل 4 طلاب بكفرالشيخ لاعتدائهم على المراقبين وتكسير المقاعد

منذ حوالي 13 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:22 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

02:03 ص

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

10:25 م

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

12:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!