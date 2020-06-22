رسالة كارين رزق الله للمرأة المعنّفة





كما وجهت خلال تصريحات إعلامية، رسالة للمرأة المعنفة وطلبت منها أن تتحرك ضد العنف والاضطهاد مهما كانت ظروفها.





وأوضحت أن هدفها مع كل عمل تقدمه يكمن بتجسيد دور يحمل رسالة، لأن الفن هو وجهة نظر وكل فنان يعبر عنها بطريقة معينة، بحسب تعبيرها.





وعن الحجر وزمن كورونا، أشارت رزق الله إلى أنها تفضل تمضية وقت الحجر مع عائلتها خصوصا ابنتيها فهي بهذه الفترة تعوضهما عن غيابها الطويل بسبب ظروف العمل.

نصحت الفنانة كارين رزق الله، جميع النساء بأن يتمتعن بالاستقلالية، وذلك يتحقق عن طريق العمل.