تعليق مثير من زيدان بشأن الهجوم على الحكام

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:06 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
حرص المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على التعليق بشأن الهجوم الشديد على الحكام في الفترة الأخيرة.

حيث اتهم بعض لاعبي فريق برشلونة الإسباني الحكام بأنهم يساعدون ريال مدريد خلال المباريات الماضية.

وقال زيدان في تصريحات صحفية : "هناك ضربة جزاء لفينيسوس، وهدف كريم واضحٌ وصحيح، ولا أحب الحديث عن التحكيم".

وأضاف : "ما يضايقني هو أن الجميع لا يتحدث سوى عن التحكيم، ونحن نقدم مبارياتٍ كبيرة وأنتم تُظهرون الأمر كما لو أننا لا نملك شيئا، ولا أستطيع التحكم بما يثير الجدل، ولقد حققنا الفوز وكان فوزا مستحقًا".

وخطف ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد الفوز على ريال سوسيداد، حيث يملك الفريق الأبيض 65 نقطة وهو نفس رصيد برشلونة، ولكن يتصدر الترتيب بفارق المواجهات المباشرة.

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