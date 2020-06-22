رغم الفوز.. كورتوا يكشف سر صعوبة مباراة سوسيداد

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:01 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
كشف الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني سر صعوبة مباراة الفريق مع نادي ريال سوسيداد بالأمس ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الليجا.

وحقق ريال مدريد الفوز على ريال سوسيداد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وقال كورتوا في تصريحات صحفية : "‏ريال سوسييداد فريقٌ صعب وهو يقاتل للتأهل إلى دوري الأبطال، واللعب هنا في ملعب ريال سوسييداد هو أمر صعب، وفقد عانينا لـ أكثر من 10 دقائق ولكننا فزنا".

وتابع : "‏كان يجب الحفاظ على التركيز، ومعرفة الثغرة الموجودة والتواصل مع المدافعين، ولقد فعلنا ذلك بشكلٍ جيد".

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