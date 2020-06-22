"مفيش كلام ممكن يخفف الألم".. سارة درزاوي تواسي أوس أوس بعد وفاة ابنه





توفي اليوم نجل الفنان أوس أوس، بعد ثلاثة أشهر من والدته إثر سقوطه على وجهه فاقدا للوعي.وقامت الفنانة سارة درزاوي، بنعيه عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. "علي" ابن أوس أوس و رويدا الصغير " عمره ٣ شهور " توفاه الله وفاة طبيعية.. ربنا يصبر قلبكم علي مصابكم . مفيش كلام ممكن يخفف الألم".وتابعت: "بس دعايا ربنا يرزقكم صبر مالوش آخر يا رب.. و يا رب يكون سبب رحمة و مغفرة ليكم و ينزل سكينته علي نفوسكم و يربط علي قلبكم إنا لله و إنا إليه راجعون".يشار إلى أن أوس أوس شارك فى الموسم الرمضانى الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة الفنان حمدى الميرغنى،وشارك في بطولة المسلسل، كل من بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى.