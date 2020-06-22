فتحي عبد الوهاب يواسي أوس أوس بعد وفاه طفله

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نعى الفنان فتحي عبد الوهاب، وفاة نجل نجم مسرح مصر أوس أوس، والذي رحل منذ قليل وذلك بعد 3 شهور من ولادته وسط حزن شديد وصدمة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلق فتحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "ربنا يصبرك يا أوس أوس".



وتداول رواد مواقع التواصل سبب الوفاة هو سقوطه في المنزل وبعدها لفظ أنفاسه الأخيرة، وستم دفن جثمان الطفل في مدافن العائلة.



يُشار إلى أن أوس أوس شارك في الموسم الرمضاني المنصرم بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة زميله حمدى المرغني، وشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى.