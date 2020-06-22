اتحاد الكرة يحسم مصير عودة الدوري المصري

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:12 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
علي خلاف


يترقب عشاق ومحبو الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عودة منافسات البطولة المحلية بعد توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة عشرات الآلاف.

عودة الدوري المصري 

حسم  وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، الجدل المثار حول عدة مسابقة الدوري الممتاز فى 25 يوليو المقبل بعد صدور قرار من قبل الدكتور أشرف صبحي بعودة النشاط الرياضي من جديد منتصف الشهر الجاري.

وقال وليد العطار فى تصريحات إذاعية مساء اليوم السبت إن الموعد المبدئي المحدد لعودة مسابقة الدوري الممتاز في 25 يوليو المقبل، ليس موعدا نهائيا، ولكنه يعد الموعد الذى تم تحديده من قبل وزير الرياضة لإمكانية استئناف المسابقات بشكل رسمي بداية من يوم 25 يوليو.

وأضاف: "بعض الأندية اعترض على بدء الدوري 25 يوليو المقبل، لعدم التمكن من أداء فترة إعداد قوية، وجار مناقشة مقترحات الجميع".

وأكد مدير الجبلاية أن اتحاد الكرة هو صاحب القرار الأول والأخير فى تحديد موعد استكمال مسابقة الدوري.

وتابع العطار: "بداية من اليوم، تخضع جميع أندية الدورى إلى المسحات للتأكد من خو الجميع من الإصابة بالفيروس".

وأتم وليد العطار تصريحاته: "هذه الأيام سيجرى إضافتها لفترة إعداد كل فريق، ومن ثم قد تكون بداية مسابقة الدوري أوائل شهر أغسطس المقبل"

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