"ربنا يصبرك".. هكذا واسى إدوارد أوس أوس في وفاة طفله الرضيع





توفي اليوم نجل الفنان أوس أوس بعد ثلاثة أشهر من والدته إثر سقوطه على وجهه فاقدا للوعي.وقام الفنان إدوارد بنعي الفنان أوس أوس عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" قائلاً: "البقية في حياتك يا أوس أوس ربنا يصبرك".يشار إلى أن أوس أوس شارك فى الموسم الرمضانى الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة الفنان حمدى الميرغنى،وشارك في بطولة المسلسل، كل من بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى.