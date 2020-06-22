بعد وفاة طفل "أوس أوس".. ويزو: أدعو الله أنا يلهمه وزوجته الصبر والسلوان

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:14 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
توفي اليوم نجل الفنان أوس أوس، بعد ثلاثة أشهر من ولادته إثر سقوطه على وجهه فاقدا للوعي.

وحرصت الفنانة ويزو أن تنعي طفل أوس أوس عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".
 
كتبت ويزو قائلة: "بكامل الحزن والآسى أتقدم بخالص العزاء لصديقي وأخي محمد أسامة لوفاة نجله الصغير علي".

وتابعت: "وأدعو الله أن يلهمه هو وزوجته الصبر والسلوان وأن يكون شفعيهما في الجنة ان شاء الله".

يشار إلى أن أوس أوس شارك فى الموسم الرمضانى الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة الفنان حمدى الميرغنى،وشارك في بطولة المسلسل، كل من بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى.

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