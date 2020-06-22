كريم عفيفي ينعى وفاة ابن أوس أوس





توفي اليوم طفل الفنان أوس أوس، الرضيع بعد ثلاثة أشهر من والدته إثر سقوطه على وجهه فاقدا للوعي.وحرص الفنان كريم عفيفي، على أن ينعي طفل أوس أوس عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".كتب كريم عفيفي قائلاً: ''لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يرحمة ويصبر اهلو على محمد اسامة (ابن اوس اوس )فى زمة الله اللهم اجعلة شفيعا لاهلة يوم القيامة يارب العالمين".يشار إلى أن أوس أوس شارك فى الموسم الرمضانى الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة الفنان حمدى الميرغنى،وشارك في بطولة المسلسل، كل من بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى.