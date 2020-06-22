ساندي تواسي أوس أوس في وفاة طفله الرضيع









حرصت الفنانة ساندي على مواساة نجم مسرح مصر أوس أوس، في وفاة طفله الرضيع والذي رحل منذ قليل وذلك بعد 3 شهور من ولادته وسط حزن شديد وصدمة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ونشرت ساندي صورة مكتوب عليها: "البقاء لله، وذلك عبر موقع تبادل الصور إنستجرام"، كما علقت قائلة "لاحول ولاقوة الا بالله ربنا يصبرك".وتداول رواد مواقع التواصل أن سبب الوفاة هو سقوطه في المنزل وبعدها لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم دفن جثمان الطفل بمدافن الأسرة في صلاح سالم.وكان أوس أوس قد احتفل بعيد ميلاد نجله الأكبر، منذ أيام وهنأه بكلمات قلبية قائلًا: ابني وصاحبي وحبيبي كل سنة وأنت طيب ويارب أشوفك أنت وأخوك عَلي أحسن ناس فى الدنيا بحبكم أوي وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتي".يُشار إلى أن أوس أوس شارك في الموسم الرمضاني المنصرم بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة زميله حمدى المرغني، وشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى .