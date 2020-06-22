سبب تأخر تعاقد الزمالك مع حمزة المثلوثي
الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:41 ص
محمد جمال
اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي لدعم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة للمنافسة على البطولات الموسم القادم .
وكشفت تقارير إعلامية أن سبب تأخر الصفقة أن اللاعب يماطل فى التوقيع لنادى الزمالك رغم أن مسؤولي القلعة البيضاء قاموا بإرسال العقود للاعب من أجل توقيعها .
وأوضحت تقارير إعلامية أن اللاعب ينتظر عرض تركي خلال الفترة القادمة خاصة انه سينتقل بشكل حر خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بعد انتهاء عقده .
وفى حال عدم وجود عرض قوي سيتم توقيع اللاعب للإنضمام للزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.