سبب تأخر تعاقد الزمالك مع حمزة المثلوثي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:41 ص
حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي
محمد جمال


اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي لدعم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة للمنافسة على البطولات الموسم القادم .

وكشفت تقارير إعلامية أن سبب تأخر الصفقة أن اللاعب يماطل فى التوقيع لنادى الزمالك رغم أن مسؤولي القلعة البيضاء قاموا بإرسال العقود للاعب من أجل توقيعها .

وأوضحت تقارير إعلامية أن اللاعب ينتظر عرض تركي خلال الفترة القادمة خاصة انه سينتقل بشكل حر خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بعد انتهاء عقده .

وفى حال عدم وجود عرض قوي سيتم توقيع اللاعب للإنضمام للزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

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