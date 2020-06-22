في عيد ميلاده.. ما سر رفض أشرف عبد الغفور دخول ابنته لعالم التمثيل؟





بدايته



مشاركته في السينما



أعماله التاريخية



سر رفضه دخول ابنته لمجال التمثيل؟



يصادف اليوم الاثنين، الموافق ال 22 من يونيو عيد ميلاد الفنان أشرف عبد الغفور، والذي استطاع أن يأسر قلوبنا بأدواره المميزة وأعمالالهادفة.وفي هذا التقرير، يستعرض لكم الفجر الفني معلومات قد لاتعرفها عنه في سطور موجزة.بدأ أشرف عبد الغفور مشواره الفني من خلال المسرح والذي شهد أولى خطواته الفنية، وكانت البداية عام 1962 من خلال مسرحية "جلفدان هانم"، تلتها مسرحيات "سليمان الحلبي"، و"ثلاث ليال" عام 1965، ثم "موتى بلا قبور" 1966، و"مصرع جيفارا" 1968، و"وطني عكا" 1968، و"النار والزيتون" 1969. وآخر أعماله المسرحية دور "جلوستر" في مسرحية "الملك لير" عام 2008 بطولة يحيى الفخراني وإخراج أحمد عبد الحليم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى عن رواية الأديب العالمي شكسبير.وشارك أشرف عبد الغفور في السينما بعدد كبير من الأفلام السينمائية، منها "الشيطان" عام 1969 للمخرج محمد سلمان وقصة وسيناريو وحوار أحمد ثروت، و"رجال في المصيدة" عام 1971 إخراج محمود فريد وسيناريو وحوار محمد إسماعيل رضوان عن قصة ليسري الإبياري، بلا رحمة 1971 إخراج نيازي مصطفى تأليف رؤوف حلمي قصة وسيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب (سيناريو)و"صوت الحب" عام 1973 من إخراج حلمي رفلة وقصة وسيناريو وحوار عدلي المولد المحامي، و"الشوارع الخلفية"عام 1974 للمخرج كمال عطية وسيناريو وحوار عبد المجيد أبو زيد عن قصة عبد الرحمن الشرقاوي، و"لا شيء يهم" عام 1975 إخراج حسين كمال والسيناريو والحوار لممدوح الليثي عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس.وبرع الفنان أشرف عبد الغفور في تقديم الأدوار التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية، ومنها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام في مسلسل "أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت "الليالي المحمدية" وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى".وخلال أحد اللقاءات التلفزيونية، كشف الفنان أشرف عبد الغفور عن رفضه في البداية لدخول ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور وذلك حرصًا منه على الاهتمام بدراستها الجامعية.