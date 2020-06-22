في عيد ميلاده.. ما سر رفض أشرف عبد الغفور دخول ابنته لعالم التمثيل؟

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:12 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

يصادف اليوم الاثنين، الموافق ال 22 من يونيو عيد ميلاد الفنان أشرف عبد الغفور، والذي استطاع أن يأسر قلوبنا بأدواره المميزة وأعمالالهادفة.

وفي هذا التقرير، يستعرض لكم الفجر الفني معلومات قد لاتعرفها عنه في سطور موجزة.

بدايته
بدأ أشرف عبد الغفور مشواره الفني من خلال المسرح والذي شهد أولى خطواته الفنية، وكانت البداية عام 1962 من خلال مسرحية "جلفدان هانم"، تلتها مسرحيات "سليمان الحلبي"، و"ثلاث ليال" عام 1965، ثم "موتى بلا قبور" 1966، و"مصرع جيفارا" 1968، و"وطني عكا" 1968، و"النار والزيتون" 1969. وآخر أعماله المسرحية دور "جلوستر" في مسرحية "الملك لير" عام 2008 بطولة يحيى الفخراني وإخراج أحمد عبد الحليم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى عن رواية الأديب العالمي شكسبير.

مشاركته في السينما
وشارك أشرف عبد الغفور في السينما بعدد كبير من الأفلام السينمائية، منها "الشيطان" عام 1969 للمخرج محمد سلمان وقصة وسيناريو وحوار أحمد ثروت، و"رجال في المصيدة" عام 1971 إخراج محمود فريد وسيناريو وحوار محمد إسماعيل رضوان عن قصة ليسري الإبياري، بلا رحمة 1971 إخراج نيازي مصطفى تأليف رؤوف حلمي قصة وسيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب (سيناريو)و"صوت الحب" عام 1973 من إخراج حلمي رفلة وقصة وسيناريو وحوار عدلي المولد المحامي، و"الشوارع الخلفية"عام 1974 للمخرج كمال عطية وسيناريو وحوار عبد المجيد أبو زيد عن قصة عبد الرحمن الشرقاوي، و"لا شيء يهم" عام 1975 إخراج حسين كمال والسيناريو والحوار لممدوح الليثي عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس.

أعماله التاريخية
وبرع الفنان أشرف عبد الغفور في تقديم الأدوار التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية، ومنها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام في مسلسل "أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت "الليالي المحمدية" وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى".

سر رفضه دخول ابنته لمجال التمثيل؟
وخلال أحد اللقاءات التلفزيونية، كشف الفنان أشرف عبد الغفور عن رفضه في البداية لدخول ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور وذلك حرصًا منه على الاهتمام بدراستها الجامعية.



أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 17 ساعة

مجلس الأمن القومي الأمريكي: يجب بناء العملية السياسية بليبيا على مبادرة القاهرة ومسار برلين

منذ حوالي 3 ساعات

فصل 4 طلاب بكفرالشيخ لاعتدائهم على المراقبين وتكسير المقاعد

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ يوم

عمرو أديب يكشف حقيقة اعتقال 18 عاملا مصريا في ليبيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يرفض عرض نيمار

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.. وزير التربية والتعليم يكشف إجراء حاسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 16 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:22 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

02:03 ص

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

10:25 م

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

12:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!