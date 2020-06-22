في ذكرى وفاته.. ما لا تعرفه عن الفنان الراحل رشدي المهدي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:01 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان الراحل رشدي المهدي ، الذي رحل عن عالمنا في 22 يونيو عام 2002 عن عمر يناهز 47 عاماً .

ويرصد "الفجر الفني أبرز المعلومات عن المحطات الفنية في حياته .

- اسمه بالكامل محمد رشاد المهدي، ولد فى محافظة الشرقية عام 1928 وتوفي عام 2002 .

- التحق بهندسة عين شمس، ولكن لم يستكمل الدراسة بها ليتجه للتمثيل.

- في عام 1953، انضم إلى فرقة إسماعيل ياسين المسرحية، ثم فرقة رمسيس للفنان يوسف وهبي سنة 1957، ومسرح الجيب والمسرح القومي.

- عمل فى مسرحيات كثيرة مثل "رابعة العدوية، باب الفتوح، غدا في الصيف القادم، الاستعراض الكبير ، كرسى الاعتراف"، وغيرها.

- شارك في قرابة 200 عمل فني، كان آخرها مسلسل الهودج سنة 2002، والذي عُرض بعد وفاته.

- من أشهر أدواره في السينما دور والد هنيدي "نادر سيف الدين" في فيلم "جاءنا البيان التالي"، ودور الشيخ عتمان في فيلم شمس الزناتي.

- عمل فى مسلسلات "زينب والعرش، ورأفت الهجان، ونصف ربيع الأخر "، والمسلسل الإذاعي "مغامرات حب حب".



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