وائل الإبراشي يكشف عن تلقيه تهديدات بعد فتحه ملف بيع تراث الراحل أحمد زكي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:38 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
روان هيثم
كشف الإعلامي وائل الإبراشي، عن تعرضه لتهديدات بعد فتحه ملف بيع تراث الفنان الراحل أحمد زكي.

وقال وائل الإبراشي في برنامجه "التاسعة" الذي يذاع عبر القناة الأولى المصرية: "أقوم بعملي ولم أخاف من أي تهديدات جاءتني، وبالفعل تم التحقق من بيع تراث أحمد زكي بالصوت والصورة والمستندات".

وتابع: "من المفترض أن هذه خصوصياته لا يجب بيعها والتحكم فيها، لكنها للأسف تم بيعها وخرجت للجميع".

والجدير بالذكر أن شركة سنيرجي المنتجة لمسلسل محمد رمضان الجديد "الإمبراطور"، تعاقدت مع الكاتب الكبير بشير الديك، لكتابة مسلسل "الإمبراطور أحمد زكي"، والمقرر عرضه في رمضان 2021، ويأتي ذلك بعد إعلان الفنان محمد رمضان أمس الأول عن تقديمه لمسلسل "الإمبراطور أحمد زكي" العام القادم بعد نجاحه الكبير في مسلسل "البرنس".

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