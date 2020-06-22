كواليس مفاوضات الأهلي مع فايلر بشأن تجديد عقده

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:02 ص
فايلر
فايلر
أمل الحلفاوي

يريد مسئولو النادي الأهلي تجديد عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم السويسري رينيه فايلر، وذلك بعدما قدم مستويات مميزة مع القلعة الحمراء. 

وكان رينيه فايلر قد تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل عدة أشهر مع بداية الموسم الحالي، على أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن فايلر طلب زيادة في راتبه تصل إلى 2.5 مليون يورو في حديثه مع خالد مرتجى عضو مجلس الأهلى الذي يجري معه المفاوضات، على أن يكون عقده لمدة عام واحد فقط بدلا من عامين.

جدير بالذكر أن رينيه فايلر كان وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى أنه حقق 16 فوز متتالي، وفشل في تحقيق الـ17 حيث تعادل فيه إيجابيا أمام سموحة.

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