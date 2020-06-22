مجلس الأمن القومي الأمريكي: يجب بناء العملية السياسية بليبيا على مبادرة القاهرة ومسار برلين

أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، عن معارضته للتصعيد العسكري في ليبيا من أي طرف، مطالبا باستئناف المفاوضات فورا، داعيا كل الفرقاء في ليبيا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.





وأكد، في نبأ عاجل لـ"العربية"، أنه يجب بناء العملية السياسية في ليبيا على محادثات 5+5 ومبادرة القاهرة ومسار برلين.





يذكر أن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أعلن أنه تم فرض حظر جوى بطول 200 كيلو متر، مشيرا إلى أن هذه المنطقة سوف تكون تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة ووحدات الدفاع الجوى. وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبى، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه المنطقة تشمل محيط سرت، حيث تبدأ شرق مدينة سرت وإلى ما بعد منطقة الهيشة، مشددا على أنه لا تهاون فى أى خرق جوى على هذه المنطقة، ونحذر من يقترب من الأجواء الليبية على هذه المنطقة.









وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي، على ضرورة منع تداول أي معلومات عن تحرك قوات الجيش الليبي، لافتا إلى أن هناك طائرة تتبع القوات الليبية اضطرت للهبوط اضطراريا عند الحدود مع النيجر، وفريق الطائرة سليم.





وأكد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تاريخية، ولها مدلول كبير من حيث الزمان والمكان، بداية من إلقاء الكلمة في مطروح، والتي شهدت حضور وفد من القبائل الليبية التي دعمت الموقف المصري الداعم للدولة الليبية.





وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي، أن ليبيا تواجه احتلالا من تركيا، حيث يتحدث أردوغان عن إرث أجداده وبالتالي يسعى للسيطرة على ليبيا وتونس ومصر وكل الدول العربية، مشيدا بالموقف المصري الداعم للحفاظ على الأمن القومى العربي في مواجهة الأطماع التركية.



