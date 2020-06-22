رانيا محمود ياسين لـ"الفجر الفني" تجربتي بـ"فلانتينو متفردة.. وهذا رد فعل والدي على مشاركتي بالتمثيل في مسلسل الزعيم عادل إمام



* العمل مع الزعيم عادل إمام إضافة لأي فنان



* شخصية صافي شخصية واقعية تشبه الكثير في مجتمعنا الحالي



* تجربتي مع النجم عادل إمام والكاتب أيمن بهجت قمر تجربة رائعة ومتفردة



* الأدوار الكوميدية هي الأكثر صعوبة في تجسيدها علي الإطلاق ثم يليها الأدوار المركبة النفسية



* لا أفضل الإختفاء ولكن لا أقبل الأدوار التي لا تضيف لمسيرتي الفنية



* أخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "سيف الله خالد بن الوليد "



* هذه هي رسالتي للجمهور





بداية أهنئك علي مسلسل ڤلانتينو.. ما الذي دفعكي للموافقة على المسلسل ؟

ما دفعني للمشاركة بمسلسل" ڤلانتينو" هو وجود النجم الكبير عادل إمام ونجاحاته العظيمة علي مدار خمسين عامًا ، إلي جانب ذلك العمل مع عادل إمام إضافة كبيرة لأي فنان يعمل معه وبالتالي تُعتبر خطوة جديدة يستعد لها للاحتفاظ بها في رصيده الفني وبالفعل إذا عُرض عليا عمل بطولة الزعيم سأوافق من حيث المبدأ، وسأكون سعيدة وأتمني أن الدور يكون جيد وهذا كان كل اهتمامي أن يكون الدور جيد بحيث إني الفرصة تكون كاملة.



ماذا عن ردود الأفعال التي تلقيتيها عن دورك بڤلانتينو ؟

ردود الأفعال الحمد لله كانت رائعة وكنت أستقبل تفاعل يومي علي الشخصية من قبل الجمهور بإرسال رسائل تهنئة، وذلك بالرغم من أن خط شخصية صافي بالمسلسل خالي من الضحك، فهي حالة مأساوية تعاني طوال المسلسل، ولهذا السبب تخوفت من الدور وأن يسبب حالة تضايق الجمهور، لأنه الخط الوحيد الجاد والمسلسل كوميدي ولكن حدث عكس هذا تماماً وأشاد الجمهور والنقاد بدوري بالمسلسل ، وكنت سعيدة جداً لإنه بالرغم من إنه الخط الوحيد المختلف بالمسلسل الخالي تمامًا من الكوميديا لكن الجمهور كان ينتظره بإشتياق.



كيف كانت تجربتك الأولي مع الزعيم والكاتب أيمن بهجت قمر؟

كانت تجربة متفردة ورائعة وسعيدة بالعمل مع الشاعر والكاتب الكبير أيمن بهجت قمر ، فالدور الذي كتبه لي منفرد جداً عن باقي الشخصيات ، وسعيدة إني شاركت في عمل مع الزعيم وبنجاح المسلسل وأيضا أن دوري فيه كان مميز، فأستفدت بكل المقاييس.



هل تخوفتي من تقديم شخصية صافي؟

لم أتخوف من شخصية صافي لكن الشخصية كانت السهل الممتنع تشبه الكثير في مجتمعنا ، كما أنها تشبهني في بعض الأمور، وشخصية صافي مسالمة ذو أخلاق عليا، تعامل التلاميذ كأخواتها الصغار، فهي إنسانة محترمة ومثالية جداً ، وهذا النوع من الشخصيات يحتاج أن يُرسم بشكل لا يجعل الجمهور يراها كالملاك ولذلك بذلت جهدي لتوضح ذلك في شخصية صافي، وبالرغم من بساطة صافي إلا إن كان لديها الكثير من المشاعر المتضاربة والصرعات النفسية وإحساسها بالنقص لعدم قدرتها في تحقيق رغبتها في الأمومة، وفي الوقت ذاته تحب زوجها وبالرغم من مرضه ومرورها في أزمة مرضية معه ومعانتها مع حماتها ثم معاناتها بعد وفاة زوجها واكتشافها بأنة طلقها غيابي ، فهي تعد الخط الوحيد في المسلسل في صراع مستمر .





هل رأيتي مثل شخصية صافي من قبل؟

قابلت بالفعل شخصيات تشبه صافي من المدرسين حولي، بالإضافة إلي أن شخصية صافي في الجانب التربوي والمدرسة وعلاقتها بالطلبة هي شخصية حقيقية تدعي ميس صافي، وكانت تدرس لأيمن بهجت قمر ، ومن شدة تأثره بها كتب عنها هذا الجانب الإنساني، لأنها كانت تجمع تلاميذها ببيتها وتعطيهم دروس خصوصية دون مقابل مادي وتحنضنهم كأولادها ، ولذلك ميس صافي شخصية موجودة بالفعل إلي جانب أنها موجودة في المجتمع المحيط بي سواء مدرسين اتعاملت معاهم منذ أن كنت طالبة أو مدرسين أولادي بالمدارس.



ما أصعب مشهد لصافي في المسلسل ؟

واجهني أكثر من مشهد صعب منها مشهد الصدمة بجواز زوجها وزوجته الجديدة تخبرها بهذا الخبر ، فهذا المشهد كان في غاية الصعوبة ، وبفضل الله تصدر التريند وحقق ثلاثة مليون مشاهدة في 48 ساعة.



ومشهد آخر وهو مشهد معرفة صافي بكذب زوجها بأنه موجود في مصر ولم يسافر إلي باريس وأيضاً هذا المشهد تصدر التريند وحقق اثنين مليون في 24 ساعة، وهذا ما أسعدني كثيراً وفخورة بقدرتي علي تحقيق نجاح خاص بي مع النجم الكبير عادل إمام بالرغم من عدم وجود مشاهد تجمعني به .



وكان هناك مشهد آخر صعب الذي من المحتمل لم يتوقعه الجمهور هو مشهد مظهر عندما اعتذر لها ويعطيها بعض الورود لكي تسامحه ورفضت ، لهذا كنت خائفة في بداية الحلقات أن يأخذ الجمهور موقف من صافي لعدم قبولها الإعتذار لأن الجمهور كان مازال لم يفهم شخصية صافي وأبعاد طريقة مظهر وتعامله معها وتسببه في الكثير من المشاكل مع زوجها.



وآخر مشهد وهو المشهد بين صافي ومظهر عندما ذهب إليها بعد وفاة والدته ، فهذا المشهد كان يقلقني جداً .



هل أخذتي رأي والدك النجم الكبير محمود ياسين عندما عرض عليكي المسلسل ؟

في البداية عندما عرض عليا المسلسل سألت والدي وكان سعيد بإني هشارك في عمل بطولة النجم عادل إمام، وأخبرني بأن العمل مع الزعيم يجلب النجاح وشجعني جداً وتنبأ بأنني سأحقق نجاحًا كبيرًا وبنجاح المسلسل وهذا ما حدث بالفعل.



وماذا عن حقيقة وجود خلاف بين النجم محمود ياسين والزعيم عادل إمام ؟

لا حقيقة لوجود خلاف بينهما وهذه مجرد شائعات علي السوشيال ميديا والدليل علي ذلك أنهم اجتمعوا في عزاء الفنان الراحل نور الشريف وكانا يتكئان علي بعضهما ويتحدثان سويا ، وإذا حدث أي خلاف في العمل فهذا لا يفسد الود والعلاقات الإنسانية وهذا ما لا يستوعبه الكثير فمن المحتمل أن يحدث خلاف في أي شئ لكن العلاقات الأسرية والنفسية طويلة الأمد تفرض نفسها علي كل شئ.



ما سبب غيابك عن الدراما الفترة الأخيرة ؟

لا يوجد سر لغيابي عن الدراما ، أنا ابتعدت فقط لأني لم أجد المكانة التي تليق بي ، وأحيانا يُفرض عليا نوعيات معينة من الأعمال ، بالإضافة إني في الكثير من الأحيان وبنسبة 80% غير مسئولة عن غيابي ، وأيضاً كان هناك اعتقاد لدي البعض بأنني اعتزلت التمثيل واهتميت بالإعلام فقط ، وهذه كانت إشاعة قوية اكتشفتها بمحض الصدفة أثناء حضوري حفل لتوزيع أعمال درامية مع زوجي محمد رياض ، وتقابلت مع أكثر من منتج وسألوني عن سبب ابتعادي عن التمثيل والإهتمام بمجال الإعلام ، ووجدت تكرار هذه الجملة كثيراً وكأنني أعلنتها ، وبذلك أنفرد عليا شائعة لم أدركها ولكن أكتشفتها بالصدفة البحتة ، والدليل علي كذب هذه الشائعة أنه قبلها في عام 2017 شاركت في فيلم "فوبيا" ، لكنه لم يحقق النجاح المرجو لأنها كانت أولي التجارب الإنتاجية للمنتج ، بسبب عرضه للفيلم في وقت غير مناسب.



وقبلها كان يُعرض عليا أعمال للمشاركة فيها كضيفة شرف ، فكنت أرفض ذلك ، لأني حالياً في مرحلة شبابي ومناسبة لعمل كل الأدوار في الحياة ، وعند ترشيحي لأعمال كضيفة شرف كنت أبتعد لعدم ملائمة الأعمال ، لذلك قررت الإبتعاد فترة ، ولكن عودت عندما وجدت عمل مناسب ، فأنا لا أسعي للبطولة المطلقة ، أنا فقط أرغب في الأدوار التي تميزني ، وأظهر فيها بتواجدي بشكل محترم يليق بأسمي وبرصيدي لدي الجمهور ، وأنا لدي وعي أن الفنان يفضل للعمل باستمرار ، وليس من الضروري أن يكون حقق تاريخ لكن أن يكون لديه رصيد لدي الجمهور ، فأنا أبرر ذلك بأن رصيدي عند الجمهور لا يسمح لي بقبول أعمال غير مناسبة لا تليق بي.



هل ترى أن الأدوار الدرامية تكون أكثر صعوبة في تجسيدها من الأدوار الكوميدية؟

أري أن الأدوار الكوميدية هي الأكثر صعوبة في تجسيدها علي الإطلاق ، لأنه سهل أن يبكي الجمهور إذا كان الممثل صادق ، لكن من الصعب أن يضحك الجمهور حتى إن كان صادق، فالجمهور من الممكن أن لا يتقبل طريقة الإلقاء للموقف الكوميدي.



بدليل إن أعمال كوميديانات كبار لم يحققوا النجاح في دراما رمضان هذا العام ، فالأدوار الكوميدية هي الأصعب ويليها الأدوار المركبة النفسية لأن بها مشاعر وصراعات وانفعالات نفسية مختلفة لأنها تتضمن الكثير من النظرات أكثر من التحدث، وهذا ينعكس علي شخصية صافي فهي كانت حالة نفسية وإنسانية لديها الكثير من الإنفعالات والمشاعر المختلفة والمتضاربة وهذا ما جعل صافي تصل لقلوب الجمهور .



وفي رأيي الفني والشخصي ولخبرتي البسيطة في الأعمال الكوميدية ، العمل الكوميدي حينما يبني علي الموقف الكوميدي ثم إيفهات خفيفة الظل حتما ستكون العمل ناجحاً ، وإذا كان العمل مبني علي الأفيه اللفظي فلن ينجح أبداً ولا يحظي بإهتمام الجمهور وسيكون دراما مفككة ، وأنا بحكم إني فنانة منذ عشرين عاماً ومن أسرة فنية وقرأتُ الكثير من السيناريوهات فأنا أفهم الدراما بشكل جيد ، وفي رأيي مشكلة الأعمال الكوميدية هذا العام أن الكتابة كانت ضعيفة.



هل تحبين الانتشار أم العكس إذا كان الدور المعروض عليكي غير مناسب؟

أنا لا أفضل الاختفاء عن الساحة الفنية نهائياً ولكن لا أقبل أن أكون في أي عمل يُسئ لي ولا يضيف لرصيدي الفني.



ما الصفات التي ورثتيها عن والداك النجم محمود ياسين ؟

اكتسبت صفات كثيرة من والدي لا تعد، فوالدي يتمتع بالعديد من الصفات الحسنة وهي اهتمامه بالآخرين وعدم إهانته لأي شخص وحنانه وكرمه للجميع فهذه صفات أكتسبتها عن والدي، أيضا أنا محبة للغة العربية مثل والدي فأحأول أن أتقنها وأضبط مخارج الألفاظ ، كما أنني أحاول أن أخذ طريقته في تركيزه وتعامله مع عمله ، والتزامه بالمواعيد واحترام الأخرين.



ما تعليقك علي تشبيه الفنان حسني شتا بوالدك النجم الكبير محمود ياسين؟

أنا لا أريد التحدث عن موضوع شتا، لأن الموضوع أخذ أكبر من حجمه، فالموضوع بالنسبة لي كان مجرد بوست علي السوشيال ميديا للجمهور الذي يجعل بعض الممثلين الجدد يشبهون نجوم كبار في الشكل ، لكن كل شخص استغل الموضوع كيفما شاء، فالأمر ما هو إلا مجرد بوست علي حساب بالفيسبوك لا يزيد عن هذا وفجأة تحول لضجة كبيرة دون داعي والإعلاميين والبرامج تواصلوا معي لكن الحقيقة أنا رافضة كل هذا وإذا تحدث أحد معي في موضوع تشبيه حسني شتا بوالدي فكنت أتجاهله وهذا الكلام لا يهمني بالمرة، لأني كنت أوجه مجرد نصيحة للجمهور قبل الممثلين بعدم مقارنة الشباب بالنجوم الكبار وعدم انسياق هولاء الشباب وراء كلام الجمهور وحديثي ليس موجه لحسني شتا فقط وإنما أيضا الشاب الذي تم تشبيهه بعمر الشريف .



هل يوجد أعمال جديدة لكي الفترة القادمة؟

مسلسل " سيف الله خالد بن الوليد' المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم لعام 2021 ، وبدأت بتصوير يوم واحد فقط ، وسأستمر بتصوير باقي المشاهد بعد انتهاء تلك الفترة العصيبة.



ما هي أمنيتك هذا العام؟

أتمني المشاركة في أعمال ناجحة تقدم رسالة للجمهور ، وأتمني أيضاً أن تنتهي أزمة كورونا لأنها تدمر حياتنا ، وتسببت في تعطيل الكثير من المصالح ، فأنا في رأئي أن أي شخص يستطيع مزاولة مهنته بالكمامة إلا الممثل ، وربنا يرفع عنا البلاء .



ما هو روتينك اليومي خلال فترة الحظر المنزلي؟

روتيني اليومي أصبح مزعجاً ، ولكن الحمد لله علي كل شئ ،فأنا متولية مهام المنزل بمفردي وأستيقظ يومياً لقضاء حاجة أولادي وللقيام بالمهام المنزلية، لكن ربنا يقويني ويقدرني ، ويزيح الغمة والبلاء والمحنة التي نحياها الآن .



في نهاية حديثنا وجهي رسالة لجمهورك؟

في نهاية حديثي أشكرك وأشكر الجمهور الذي تفاعل مع شخصية صافي ونال إعجابه المسلسل والذي يناشدني بأخذ حقي ومواجهة حماتي ، وسعيدة جداً بهذا التفاعل وأتمني أن أكون عند حسن ظن الجميع ، واشكر كل من أسعدني بحديثه بأنني أستحق مكانة أفضل وبطولة عمل مطلقة وأنني مظلومة فنياًّ ، والحقيقة عبارة "مظلومة فنيا" تسعدني جداً ، لإنه يدل علي مدي تقدير الجمهور للمواهب التي لم تنل حقها أو اتظلمت فترة طويلة لظروف خارجة عن إراداتهم .



كما أتوجه بالشكر لجميع النقاد الذين أشادو بأدائي هذا العام ، وإن شاء الله نلتقي العام القادم بدون شر أو وباء ونكون بصحة جيدة وأقدم أفضل الأعمال التي تسعد الجمهور ، وكل سنة وأنتم طيبين.









فنانة جذابة خطفت الأنظار منذ بدايات ظهورها بعيدًا عن أنها ابنة فنان ذو قامة فنية قامة كبيرة ورثت عنه الموهبة وعشق الفن، فهي ترى أن الفن يحمل رسالة ولذلك فهي تحاول انتقاء أعمالها بحرص وأن تقدم للجمهور عملاً فنياًّ يحترم عقليته، إنها النجمة المتميزة والمتألقة التي أشاد الجمهور والنقاد بأدائها هذا العام الجميلة رانيا محمود ياسين .والتقي "الفجر الفني" بها في حوار خاص تحدثت معنا من خلاله عن أمور كثيرة.