إسلام عماد: تجربتي في "عمر ودياب" لطيفة جدا.. أمينة خليل فنانة شاطرة وكواليس العمل معها في "ليه لأ" كانت جميلة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:54 ص
إسلام عماد
إسلام عماد
حوار/ روان هيثم
فنان موهوب بدأ رحلته الفنية من خلال مسرح الجامعة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وشارك في أول عمل مع الكينج محمد منير في مسلسل "المغني''، إخراج شريف صبري.

وأجرى 'الفجر الفني' حوارً امع الفنان الشاب إسلام عماد، للتحدث معه عن مشاركته في مسلسل "عمر ودياب"، و''ليه لا".

والى نص الحوار...

في البداية، كيف كانت تجربتك في مسلسل "عمر ودياب"؟
تجربتي في "عمر ودياب" كانت لطيفة واللعب مع علي ربيع ومصطفى خاطر في منطقة الكوميدية كان ملئ بالطاقة، والكوميديان العظيم الاستاذ محمد محمود ومحاولة الموازنة بين الأداء والتمثيل كان صعب لكن الحمد لله ظهر بشكل جميل.

ما الذي حمسك للمشاركة في هذا المسلسل؟
أحاول دائمًا أن لا أرفض أي عمل وأجتهد لتجسيدة بطريقة تنال إعجاب وحب الجمهور، ولم أصل حتى الآن لمرحلة إختيار عملي، ولدي العديد من الأعمال منهم "طلعت روحي"، "حكايات بنات"، ودور بطولة في مسلسل "عيش أحلامك"، أسعى وأعافر منذ فترة.

كيف تم ترشيحك للمشاركة في مسلسل "ليه لأ"؟
هذا المسلسل كان يحمل اسم "إتجاه عكسي" وتم تغيير اسمه، وقد جائني الترشيح من خالد الكاستنج دايركتور، وذهبت لمقابلة مساعد المخرج محمد شاهين وعملت الأوديشن بحب وتم ترشيحي وكنت سعيد جدًا بالعمل مع أمينة خليل لأنها شاطرة وفنانة جميلة وكنت لم أعلم بوجود محمد شرنوبي معنا.

ماذا عن كواليس العمل؟
الكواليس كانت جميلة ومعظم مشاهدي مع أمينة وشرنوبي وهما لطاف جدًا، ودائما كنت أتحدث معهم ويساعدوني في الأشياء التي أطلبها منهم بالتمثيل، والاستاذة مريم أبو عوف أوجه لها الشكر لمساعدتها في عرض عليها إرتجالي ووثقت بي.

هل تابعت ردود أفعال الجمهور على المسلسل؟
ردود الأفعال ظهرت من أول طرح برومو المسلسل والاغنية في رمضان، وظلوا يتسائلون حول فكرة هذه الفتاة التي تترك منزلها وفرحها وتهرب وأنه لا يصح، ولكنها فرضية من واقع المجتمع وليس شرط أن تكون مفصلة لعقول جمهور معين، والناس أحبت المسلسل فينا بعد وشبكة العلاقات ووجود شخصيات مختلفة بالمسلسل.

ما تعليقك على الهجوم الذي تعرضت له "دنيا مراجيح" و"جو" بعد مشاركتهما في المسلسل؟
بعيدًا أن هذا فن يقدم ففي الأول والآخر هذا فكر إنتاجي ووجودهم كان بمشهد مثل إفيه حركي لوجود جمهور لهؤلاء الناس وصراحة استطاعوا أن ينجحوا في محاولة جذب الناس.

ما الشخصية التي تتمنى تقديمها؟
أتمنى تقديم أي شخصية بعيدة عن شكلي لأن معظم الأعمال التي تصادفني منذ عملي بالمسرح وأنا أكره هذا النوع رغم حب بعض الفنانين له، ومحب أكثر للشخصيات المركبة في التمثيل وهي ما تعطي المتعة للفنان، التمثيل له قيمة كبيرة عندي وأشعر لحد الآن أنني لم أمثل وأتمنى أن يأتي الوقت الذي أشعر به بالتمثيل حقًا.

كيف اكتشفت موهبتك في مجال التمثيل؟
بدأت من خلال مسرح الجامعة عام 2012 وعملت أيضًا في مسرح الهواة وإحتراف، ثم قدمت العام الماضي في معهد فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج وخلال هذه الفترة كنت أعمل كموديل لإعلانات رغم كرهي له ولكن كنت محب أن أكتسب خبرة اللوكيشن وأمحو رهبة الكاميرا لآن الموضوع يحتاج تركيز.

هل هناك أعمال جديدة تستعد لها الفترة المقبلة؟
لا لم أحضر حاليًا لأعمال جديدة.





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