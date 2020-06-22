الكشف عن حقيقة المبلغ المقدم من الأهلي لضم نجم المقاولون العرب









أشارت تقارير صحفية، عن حقيقة ما تردد بشأن عرض الأهلي مبلغ 45 مليون جنية من أجل التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب.





وأفادت التقارير، أن العرض المقدم من قبل الأهلي بمبلغ 45 مليون جنية من أجل ضم طاهر، ليس له أساس من الصحة.





ولكن الأهلي طلب بشكل رسمي التعاقد مع طاهر محمد طاهر، لكن إدارة المقاولون العرب لم تحدد قيمة انتقال اللاعب.



