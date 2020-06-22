الكشف عن حقيقة المبلغ المقدم من الأهلي لضم نجم المقاولون العرب

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:25 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
محمد الدمتناوي


أشارت تقارير صحفية، عن حقيقة ما تردد بشأن عرض الأهلي مبلغ 45 مليون جنية من أجل التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب.

وأفادت التقارير، أن العرض المقدم من قبل الأهلي بمبلغ 45 مليون جنية من أجل ضم طاهر، ليس له أساس من الصحة.

ولكن الأهلي طلب بشكل رسمي التعاقد مع طاهر محمد طاهر، لكن إدارة المقاولون العرب لم تحدد قيمة انتقال اللاعب.

وأكدت بعض التقارير أن الساعات القليلة المقبلة، ستشهد تقديم المطالب الرسمية من قبل الأهلي والرد على رغبة المارد الأحمر من قبل المقاولون العرب، في ضم جناح الفريق.

أخبار تهمك

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يرفض عرض نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.. وزير التربية والتعليم يكشف إجراء حاسم

منذ حوالي 10 ساعات

مجلس الأمن القومي الأمريكي: يجب بناء العملية السياسية بليبيا على مبادرة القاهرة ومسار برلين

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ يوم

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف حقيقة اعتقال 18 عاملا مصريا في ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

فصل 4 طلاب بكفرالشيخ لاعتدائهم على المراقبين وتكسير المقاعد

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:22 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

02:03 ص

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

10:25 م

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

12:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!