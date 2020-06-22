برشلونة يصدم نيمار بقرار جديد

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:39 ص
نيمار
نيمار
الفجر الرياضي

يبحث نادي برشلونة الإسباني عن طريقة سحرية للتعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي   خلال فترة الانتقالات الصيفية رغم ارتفاع المقابل المادي للصفقة الذي يجعل من التعاقد مع اللاعب فرصة صعبة أمام جميع الأندية.

 

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن إدارة برشلونة تعلم أن التعاقد مع نيمار لن يكون سهلًا لكن جوسيب بارتوميو رئيس النادي يأمل في إنهاء الصفقة مع قدوم الانتخابات الرئاسية في ظل صعوبة المنافسة فيها هذه المرة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن خطة الفريق الإسباني تكمن هذه المرة في المراقبة قبل التحرك أي أن إدارة برشلونة ستطلع من نيمار رفض التجديد لنادي باريس سان جيرمان ثم تستغل هذه الرغبة من أجل إنهاء الصفقة.

 

 

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