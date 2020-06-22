منافس الأهلي.. الوداد يرغب في ضم نجم الزمالك السابق

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:09 ص
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي


يرغب فريق الوداد البيضاوي المغربي في التعاقد مع باسم مرسي، لاعب الإنتاج الحربي الحالي والزمالك السابق، خلال الفترة المقبلة.

وقال ميدو حزين، وكيل اللاعب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "نمبر وان" بقناة "النهار":" باسم مرسي تلقى عرضاً من الوداد، واللاعب مرحب لخوض تلك التجربة".

وتابع:" باسم مرسي ينتهي عقده مع الإنتاج نهاية الموسم الجاري، وأن اللاعب تلقى عرضين من أندية أخرى بالدوري المصري من بينها فريق جماهيري".

وأتم:" باسم لم يتلقى أي عروض بشأن عودته مره أخرى لصفوف الزمالك".

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