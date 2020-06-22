إنتر ميلان يحدد بديل لاوتارو مارتينيز





حدد نادي إنتر ميلان الإيطالي، البديل المُحتمل لمهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، المُرشح للإنتقال لبرشلونة، في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.









ويريد مارتينيز الذهاب لنادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي، في الوقت الذي تشير فيه التقارير لإقتراب الفريق الكتالوني من حسم الصفقة.









ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إنتر ميلان يستهدف البرازيلي جابريل خيسوس، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لخلافة لاوتارو.





وأكدت التقارير، أن إدارة النيرادزوري تحضر لعرض مالي ضخم لضم اللاعب، في حال توصل النادي لإتفاق مع برشلونة حول مارتينيز.









وأدى انتقال تيمو فيرنر مهاجم لايبزج الألماني لنادي تشيلسي، وعدم وضوح موقف الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال حتى الآن، لتحول الترشيحات نحو المهاجم البالغ من العمر 23 عاماً.













ولعب خيسوس 40 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم خلال جميع البطولات، سجل خلالها 18 هدفاً ومرر 9 تمريرات حاسمة.











