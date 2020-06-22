نابولي يفاوض نجم برشلونة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:32 ص
أومتيتي
أومتيتي
الفجر الرياضي

ينوي نادي نابولي الإيطالي التعاقد مع مدافع فريق برشلونة الإسباني تحسبًا لرحيل مدافعه الأساسي كاليدو كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية مع كثرة العروض التي تنهال عليه باستمرار من مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

 

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن نابولي لا يمانع رحيل كاليدو كوليبالي مقابل التعاقد مع صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة خاصة أن اللاعب نفسه يرغب في الرحيل عن فريق الجنوب الإيطالي أملًا في الدوري الإسباني.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن نابولي بدأ جس نبض نادي برشلونة من أجل معرفة موقف صامويل أومتيتتي في الميركاتو الصيفي وإمكانية الاستغناء عنه ومن الوارد جدًا أن يكون أحد اللاعبين ضمن صفقة المهاجم لاوتارو مارتينيز المطلوب في قلعة كامب نو.

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