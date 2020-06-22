برشلونة يوافق على شروط ضم لاوتارو مارتينيز

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:49 م
مارتينيز
مارتينيز
الفجر الرياضي

وافق نادي برشلونة الإسباني على كل شروط إنتر ميلان الإيطالي في الاستغناء عن مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل رغبة كيكي سيتين الشديدة في التعاقد مع اللاعب في الموسم الجديد.

 

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة وافق على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان وهو مبلغ قيمته 111 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة بعد أن رفض الفريق الإيطالي بيعه بأقل من هذا السعر.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة فشل في إقناع نادي إنتر ميلان بإقحام لاعبين ضمن صفقة تبادلية للحصول على خدمات مارتينيز لذلك فهو في طريقه لدفع الشرط الجزائي للظفر بالصفقة قبل مانشستر سيتي الإنجليزي.

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