مورينيو: "رونالدو" هو الأفضل في التاريخ

رفض البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي فكرة اختيار كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أو ليونيل ميسي نجم برشلونة كأفضل من لعب كرة القدم على مر التاريخ إذ يرى أن هناك من أفضل منهما.

وقال مورينيو: "أفضل من لعب كرة القدم في التاريخ هو الظاهرة رونالدو نجم فريق إنتر ميلان سابقًا.. كريستيانو وميسي تمتعا بفترات أطول من التألق حيث بقيا في القمة كل يوم لمدة 15 عامًا تقريبًا".

وأضاف مورينيو: "أنا هنا أتحدث بدقة عن الموهبة والمهارة فلا أحد يتفوق على رونالدو نازاريو فعندما كان في برشلونة مع بوبي روبسون أدركت أنه أفضل لاعب رأيته على الإطلاق في الملعب فهو يفعل كل ما يمكنك أن تفكر به لولا الإصابات التي قتلت مشواره مبكرًا".