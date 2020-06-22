سالم الهندي: هذه رسالتي لإليسا ونجوى كرم.. ألبوم أصالة "نار" ويكشف جديد "روتانا" مع فناني الخليج (فيديو)

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:00 ص
حلّ الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات ونائب رئيس اللجنة الفنيّة للهيئة العامة للثقافة السعودية سالم الهندي ضيفاً على سكاي نيوز عربيّة، وأبدى في الحوار الذي أجراه مع الإعلامي سعيد حريري إنطباعاته بحفلات الإنترنت التي بدأت بحفلات عيد الفطر المبارك، وأكملت بحفلات الصيف، والتي تحظى برعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية بقيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ. 

وكشف الهندي عن جدول الحفلات المرتقبة ومنها حفلات لأصيل أبو بكر، ووليد الشامي، وخالد عبد الرحمن، وعبد الله الرويشد.  

وعن حفل إليسا الأخير قال: "الانطباعات ممتازة، خصوصاً وأنّ الحفل تمكّن من تصدّر الترند العالمي على موقع تويتر، كما أنّ إليسا تتمتّع بجمهور كبير". 

وعن قرب انتهاء عقدها مع روتانا، وتغريدتها التي صرّحت من خلالها بأنّها ستنتج لنفسها بعد ذلك، قال: " هذه وجهة نظر ويجب أن تحترم، ولكن برأيي أن كلّ ناجح في مجاله، حيث أنّ الفنّان ناجح في إختيار الكلمات والألحان والآداء والتوزيع، ولكن النواحي التسويقية والترويجيّة له تحتّم وجود شركة بجانب الفنّان مهما كان حجم نجوميته".   

وبخصوص نجوى كرم قال: "التحضيرات جارية على قدم وساق لإنتاج ألبوم أو ميني ألبوم لنجوى، وهي حبيبتنا، ومعاً منذا البداية، وهي لطالما كانت تمثّل روتانا، ولم تكن يوماً بخلاف ذلك".  

وحول امكانية إطلالة أمير الغناء عبد المجيد عبد الله في حفل فني قريباً، قال: " عبد المجيد ليس بحاجة لأن نقنعه، فعندما يكون جاهزاً سيطلّ على جمهوره، وتوقّعاتي أنّه سيُصدر ألبومه الجديد من إنتاج روتانا في فترة أقصاها شهرين".  

وعن أصداء التعاون مع السندباد راشد الماجد بعد سنوات من محاولاته الحثيثة لضمّه لشركة روتانا، قال: " التعاون مع حبيبنا راشد ممتع وشيّق، وصداقتي به تمتدّ لأكثر من عشرين سنة، وجديده "شيسوي" تركت صدى كبيراً، وألبومه الجديد أصبح جاهزاً، كما أحبّ أن أؤكّد بأنّ الفنّان رابح صقر إنتهى من ألبومه الجديد، ومن المتوقّع صدوره قريباً".  

وتحدث عن فنّان العرب قائلًا: " نحن نسمّي فنّان العرب بالأسطورة، فهو متجدّد دائماً، وطرحنا مؤخراً أغنيتيْن الأولى وطنية، والثانية عاطفية بعنوان "يا جرحها" من كلمات معالي المستشار تركي آل الشيخ، كما نحضّر لإطلاق أغنية جديدة، ولكنّنا لم نحدّد موعد ذلك بعد".  وعن التعاون مع أصالة في ألبومها الخليجي القادم، قال: " يمكنن أن أصف الألبوم الجديد لأصالة بـ "نار"، وقد أسمعتني أكثر من عمل تعاونت فيها مع سهم، وتلك الأعمال ممتازة حقاً".

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