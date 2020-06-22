تشيلسي يرفض بيع نجمه لـ يوفنتوس









كشفت تقارير صحفية ايطالية اليوم عن رغبة فريق يوفنتوس فى التعاقد مع نجم تشيلسي الانجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق .





وذكرت صحيفة" كالتشيو ميركاتو " أن اليوفي يرغب فى ضم جورجينيو لاعب وسط تشيلسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأشارت الصحيفة أن البلوز يرفض رحيل جورجينيو حتي اذا كان المقابل هو اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش خلال الميركاتو الصيفي القادم .



