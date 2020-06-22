الزمالك يقترب من ضم عبد الله بكري





ذكرت تقارير صحفية أن عبد الله بكري نجم دفاع براميدز أصبح قريبًا من الإنضمام إلى الزمالك ولكن نجم براميدز ينتظر دخول القلعة البيضاء في مفاوضات رسمية مع ناديه من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مسئولي الزمالك يرغبون بشدة في التعاقد مع بكري في الصيف الماضي ولكن المفاوضات تعثرت بسبب طلب براميدز الحصول على خدمات محمد عبد الغني نجم دفاع الزمالك وهذا مارفضه مجلس إدارة النادي الأبيض.









وأكد أحد وكلاء اللاعبين أنه يسعى بقوة من أجل إقناع إدارة الزمالك بالتعاقد مع بكرى وإتمام الصفقة بدون دخول عبد الغني فيها خاصة أن إدارة الزمالك متمسكة باستمرار نجمها ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل وأنه في حالة مناسبة المتطلبات المالية لبراميدز للزمالك ستقوم إدارة النادي الأبيض بإتمام الصفقة من أجل تدعيم خط الدفاع.





ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على الترجي التونسي حامل اللقب في آخر نسختين على حساب الأهلي والوداد على الترتيب.





يذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد31 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري بينما يحتل براميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة في جدول الدوري.



