الزمالك يقترب من ضم عبد الله بكري

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:39 ص
عبدالله بكري
عبدالله بكري
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية أن عبد الله بكري نجم دفاع براميدز أصبح قريبًا من الإنضمام إلى الزمالك ولكن نجم براميدز ينتظر دخول القلعة البيضاء في مفاوضات رسمية مع ناديه من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان مسئولي الزمالك يرغبون بشدة في التعاقد مع بكري في الصيف الماضي ولكن المفاوضات تعثرت بسبب طلب براميدز الحصول على خدمات محمد عبد الغني نجم دفاع الزمالك وهذا مارفضه مجلس إدارة النادي الأبيض. 


وأكد أحد وكلاء اللاعبين أنه يسعى بقوة من أجل إقناع إدارة الزمالك بالتعاقد مع بكرى وإتمام الصفقة بدون دخول عبد الغني فيها خاصة أن إدارة الزمالك متمسكة باستمرار نجمها ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل وأنه في حالة مناسبة المتطلبات المالية لبراميدز للزمالك ستقوم إدارة النادي الأبيض بإتمام الصفقة من أجل تدعيم خط الدفاع.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على الترجي التونسي حامل اللقب في آخر نسختين على حساب الأهلي والوداد على الترتيب.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد31 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري بينما يحتل براميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة في جدول الدوري.

أخبار تهمك

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يرفض عرض نيمار

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.. وزير التربية والتعليم يكشف إجراء حاسم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 10 ساعات

عمرو أديب يكشف حقيقة اعتقال 18 عاملا مصريا في ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

ساديو ماني يصدم ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 17 ساعة

فصل 4 طلاب بكفرالشيخ لاعتدائهم على المراقبين وتكسير المقاعد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ يوم

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:22 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

02:03 ص

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

10:25 م

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

12:56 ص

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!