تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب مباريات.. الأحد

















نقدم إليكم ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع ال 30، والذي يتصدره فريق برشلونة.









يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة برصيد21 هدفًا، ويأتي الفرنسي كريما بنزيما، مهاجم ريال مدريد، برصيد 17 هدفًا.





و يحتل جيرارد مورينو، لاعب فريق فياريال المركز الثالث برصيد 12 هدفًا.













وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب مباريات اليوم الأحد كالتالى:-









1- ليونيل ميسي.. 21 هدفًا





2- كريم بنزيما.. 17 هدفًا





3- جيرارد مورينو.. 12 هدفًا





4-لويس سواريز.. 11 هدفًا.





5_لوكاس بيريز.. 11 هدفًا.





6-روجير مارتي.. .. 11 هدفًا.





7_أوكانبوس..11 هدفًا.





8_ ياجو أسباس.... 10 أهداف.





9_أنخيل رودريجيز .. 10 أهداف.





10_ راوول جارسيا. 10 أهداف.







