زيدان يطالب ريال مدريد بضم أوكامبوس

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:09 ص
أوكامبوس
أوكامبوس
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع مواطنه لوكاس أوكامبوس نجم إشبيلية عقب تألقه الملحوظ في الموسم الحالي في بطولة الدوري الإسباني.

وأكد موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن زيدان يرغب في التعاقد مع لاعب هجومي جديد لديه القدرة على صناعة الأهداف وتسجيلها في وقت واحد يساعد كلا من إدين هازارد وكريم بنزيما في الثلث الأخير.

وأفاد الموقع الإسباني بأنه من المتوقع أن يتواصل فلورنتينو بيريز مع مسئولي إشبيلية من أجل التفاوض على ضم النجم الفرنسي عقب نهاية الموسم في ظل العلاقة الطيبة بين الطرفين في الفترة الماضية.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن أوكامبوس شارك مع إشبيلية في الموسم الحالي في 32 مباراة في مختلف البطولات كما أنه في تسجيل 13 هدفًا وتمكن من صناعة 4 أهداف لزملائه.

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