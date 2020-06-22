موقف الزمالك من ضم فخر الدين بن يوسف









كشف نادى الزمالك عن موقفه من الظفر بخدمات التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم فريق الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.













وأكد مصدر أن المهاجم التونسى خارج حسابات نادي الزمالك فى الميركاتو الصيفي المقبل، وذالك بسبب عدم اقتناع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول بالقلعة البيضاء، بإمكانياته اللاعب الفنية.













وحصل نادى الزمالك على خدمات الأنجولى أرى بابل، لاعب فريق أول أغسطس، منذ عدة أيام، بجانب إلي إستقرار الفريق على عدم رحيل المهاجم مصطفى محمد، خلال فى انتقالات الصيفية المقبلة.







