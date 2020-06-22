موقف الزمالك من ضم فخر الدين بن يوسف

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:03 ص
فخر الدين بن يوسف
فخر الدين بن يوسف
غدير أحمد


كشف نادى الزمالك عن موقفه من الظفر بخدمات التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم فريق الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكد مصدر أن المهاجم التونسى خارج حسابات نادي الزمالك فى الميركاتو الصيفي المقبل، وذالك بسبب عدم اقتناع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول بالقلعة البيضاء، بإمكانياته اللاعب الفنية.



وحصل نادى الزمالك على خدمات الأنجولى أرى بابل، لاعب فريق أول أغسطس، منذ عدة أيام، بجانب إلي إستقرار الفريق على عدم رحيل المهاجم مصطفى محمد، خلال فى انتقالات الصيفية المقبلة.


ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف حقيقة اعتقال 18 عاملا مصريا في ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 17 ساعة

ساديو ماني يصدم ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يرفض عرض نيمار

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ يوم

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.. وزير التربية والتعليم يكشف إجراء حاسم

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد

منذ حوالي 6 ساعات

فصل 4 طلاب بكفرالشيخ لاعتدائهم على المراقبين وتكسير المقاعد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 14 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:22 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

02:03 ص

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

10:25 م

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

12:56 ص

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!