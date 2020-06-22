عاجل.. لاعب نادي المصري يطعن بطل المصارعة في الإسماعيلية

أصيب بطل المصارعة المصري "بدران مجدي" بطعن نافذ في البطن، وذلك جراء التعدي عليه من لاعب نادي الإسماعيلي سابقا ونادي المصري البورسعيدي حاليا محمود حمد، إثر مشاجرة بينهما بمنطقة الموقف الجديد في محافظة الإسماعيلية.





وتعود البداية عندما تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن نشوب مشاجرة دامية بمنطقة الموقف الجديد دائرة ثالث الإسماعيلية، أسفرت عن إصابة بطل المصارعة المصري "بدران مجدي إسماعيل 33 عامًا" بطعن نافذ في البطن، وذلك إثر التعدي عليه من لاعب نادي الإسماعيلي سابقا والمصري البورسعيدي "محمود حمد"، بالسلاح الأبيض.





وعلى الفور تم نقل المصاب إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام، لتلقي العلاج للازم.





وأكد الأطباء، في تصريحات صحفية خاصة إلى "الفجر"، أن المصاب حالته العامة سيئة وتم نقله إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة له.



